ООН: Кількість біженців у світі у 2018 році сягнула рекорду - майже 71 млн

Кількість переміщених осіб у 2018 році сягнула рекордних 70.8 млн: це майже на 2 млн більше, ніж у 2017-му. З них понад 40 млн - внутрішньо переміщені особи. Найбільше серед біженців та шукачів притулку сирійців — щонайменше 13 млн людей.

У щорічному звіті ООН йдеться про 41,3 млн внутрішньо переміщених осіб, 25,9 млн біженців (Amnesty International ідентифікує їх як людей, які залишають країну і не можуть повернутися через конфлікт або переслідування), 3,5 млн тих, хто очікує на рішення про надання притулку. Загалом за останні 20 років кількість переміщених осіб у світі зросла вдвічі, повідомляє "Громадське".

Багато людей тікає й з Венесуели у зв’язку з кризою, що триває в країні. Згідно з даними ООН, її з 2016-го року залишило близько 3,3 млн людей. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив агентству AFP, що у число переміщених осіб за 2018-й рік входять лише ті венесуельці, які офіційно подавали прохання про надання притулку - близько півмільйона людей. Тож кількість нелегальних мігрантів може бути значно більшою - до 4 млн венесуельців, які втекли до Перу, Колумбії та Бразилії. Також зростання кількості біженців пов’язане з міжетнічним конфліктом в Ефіопії.

Також Верховний комісар ООН у справах біженців закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться поратися зі зростаючим потоком біженців, зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво щодо цього питання.

Нагадаємо, що комісар Ради Європи Дуні Міятович закликає уряд Угорщини утримуватися від використання антимігрантської риторики та кампаній, які розпалюють ксенофобські настрої.