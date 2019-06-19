ООН: Кількість біженців у світі у 2018 році сягнула рекорду - майже 71 млн
У щорічному звіті ООН йдеться про 41,3 млн внутрішньо переміщених осіб, 25,9 млн біженців (Amnesty International ідентифікує їх як людей, які залишають країну і не можуть повернутися через конфлікт або переслідування), 3,5 млн тих, хто очікує на рішення про надання притулку. Загалом за останні 20 років кількість переміщених осіб у світі зросла вдвічі, повідомляє "Громадське".
Багато людей тікає й з Венесуели у зв’язку з кризою, що триває в країні. Згідно з даними ООН, її з 2016-го року залишило близько 3,3 млн людей. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив агентству AFP, що у число переміщених осіб за 2018-й рік входять лише ті венесуельці, які офіційно подавали прохання про надання притулку - близько півмільйона людей. Тож кількість нелегальних мігрантів може бути значно більшою - до 4 млн венесуельців, які втекли до Перу, Колумбії та Бразилії. Також зростання кількості біженців пов’язане з міжетнічним конфліктом в Ефіопії.
Також Верховний комісар ООН у справах біженців закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться поратися зі зростаючим потоком біженців, зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво щодо цього питання.
Нагадаємо, що комісар Ради Європи Дуні Міятович закликає уряд Угорщини утримуватися від використання антимігрантської риторики та кампаній, які розпалюють ксенофобські настрої.
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