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ПОЛІТИКА

ООН може залишити історичну будівлю в Женеві через фінансову кризу, спричинену політикою Трампа

17 червня 2025, 21:52
ООН може залишити історичну будівлю в Женеві через фінансову кризу, спричинену політикою Трампа
Фото: з вільних джерел
Відтоді, як адміністрація Трампа скорочує іноземну допомогу, а також заборгувала ООН майже 1,5 мільярда доларів за 2025 рік, організація намагається скоротити свій бюджет на 20%, додали журналісти.

Будівля ООН незабаром може бути покинута Організацією Об'єднаних Націй через кризу фінансування, частково спровоковану адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Reuters зазначає, що 225-кімнатний палац Вільсона в Женеві був першою штаб-квартирою попередника ООН — Ліги Націй, а сьогодні тут розміщується підрозділ ООН з прав людини.

Відтоді, як адміністрація Трампа скорочує іноземну допомогу, а також заборгувала ООН майже 1,5 мільярда доларів за 2025 рік, організація намагається скоротити свій бюджет на 20%, додали журналісти.

Як розповіли Reuters два співрозмовники, знайомі із ситуацією, минулого тижня женевське відділення ООН зробило офіційну пропозицію звільнити Палац Вільсона з середини 2026 року.

"Те, що ООН розглядає можливість відмовитися від однієї з найбільш історичних будівель в анналах міжнародного співробітництва, підкреслює, як відхід США від багатосторонності потряс організацію до самих її основ", — вважають журналісти.

15 квітня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа запропонувала Державному департаменту майже повністю припинити фінансування діяльності ООН і НАТО.

Зазначається, що адміністрація Трампа запропонувала скоротити бюджет Держдепу і того, що залишилося від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), майже наполовину. При цьому кошти на гуманітарну допомогу, глобальну охорону здоров’я та міжнародні організації зазнають різкого скорочення.

ООНДональд Трамп

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