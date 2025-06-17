ООН може залишити історичну будівлю в Женеві через фінансову кризу, спричинену політикою Трампа
Будівля ООН незабаром може бути покинута Організацією Об'єднаних Націй через кризу фінансування, частково спровоковану адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Reuters зазначає, що 225-кімнатний палац Вільсона в Женеві був першою штаб-квартирою попередника ООН — Ліги Націй, а сьогодні тут розміщується підрозділ ООН з прав людини.
Відтоді, як адміністрація Трампа скорочує іноземну допомогу, а також заборгувала ООН майже 1,5 мільярда доларів за 2025 рік, організація намагається скоротити свій бюджет на 20%, додали журналісти.
Як розповіли Reuters два співрозмовники, знайомі із ситуацією, минулого тижня женевське відділення ООН зробило офіційну пропозицію звільнити Палац Вільсона з середини 2026 року.
"Те, що ООН розглядає можливість відмовитися від однієї з найбільш історичних будівель в анналах міжнародного співробітництва, підкреслює, як відхід США від багатосторонності потряс організацію до самих її основ", — вважають журналісти.
15 квітня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа запропонувала Державному департаменту майже повністю припинити фінансування діяльності ООН і НАТО.
Зазначається, що адміністрація Трампа запропонувала скоротити бюджет Держдепу і того, що залишилося від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), майже наполовину. При цьому кошти на гуманітарну допомогу, глобальну охорону здоров’я та міжнародні організації зазнають різкого скорочення.