ООН назвала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни

Верховний комісар наголосив, що такі атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином

російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни.

Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

"Це неймовірний жах - дев’ятеро дітей загинули, більшість з яких гралися в парку, коли над ними розірвалася бойова зброя з осколками. Теплого п’ятничного вечора у Кривому Розі, коли родини зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, один вибух забрав життя 18 людей", - заявив Тюрк.

За його словами, застосування російською федерацією вибухової зброї в густонаселеному районі, без очевидної присутності військових, демонструє "відверту зневагу до життя цивільного населення".