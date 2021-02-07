ООН підтвердила оновлений температурний рекорд в Антарктиді - його зафіксували на початку 2020-го
Про це йдеться на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, повідомляє "Громадське".
Попередній рекорд для антарктичного регіону становив 17,5°. Його 24 березня 2015 року зафіксували теж на дослідницькій станції Есперанса.
Крім того, ВМО відхилила ще одну заявку на рекорд: 9 лютого 2020 року бразильська автоматизована станція моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур повідомила про температуру у 20,75°.
Директор ВМО Петтері Таалас пояснив, що таке спостереження за температурою є важливим, оскільки допомагає відстежувати клімат в одному з найвіддаленіших місць на Землі.
Він також нагадав, що Антарктичний півострів, на якому зафіксували рекорд, є регіоном з одним з найшвидших потеплінь на планеті. Так, упродовж останніх 50 років там температура зросла майже на 3°C.
Нагадаємо, що міжнародна група вчених виявила раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита