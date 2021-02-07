ООН підтвердила оновлений температурний рекорд в Антарктиді - його зафіксували на початку 2020-го

Організація об'єднаних націй підтвердила новий температурний рекорд Антарктиди у 18,3°C. Його зафіксували 6 лютого 2020 року на аргентинській дослідницькій станції Есперанса.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, повідомляє "Громадське".

Попередній рекорд для антарктичного регіону становив 17,5°. Його 24 березня 2015 року зафіксували теж на дослідницькій станції Есперанса.

Крім того, ВМО відхилила ще одну заявку на рекорд: 9 лютого 2020 року бразильська автоматизована станція моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур повідомила про температуру у 20,75°.

Директор ВМО Петтері Таалас пояснив, що таке спостереження за температурою є важливим, оскільки допомагає відстежувати клімат в одному з найвіддаленіших місць на Землі.

Він також нагадав, що Антарктичний півострів, на якому зафіксували рекорд, є регіоном з одним з найшвидших потеплінь на планеті. Так, упродовж останніх 50 років там температура зросла майже на 3°C.

Нагадаємо, що міжнародна група вчених виявила раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди.