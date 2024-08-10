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ПОЛІТИКА

ООН повідомляє про рекордні втрати серед цивільних в Україні у липні 2024 року

10 серпня 2024, 13:58
ООН повідомляє про рекордні втрати серед цивільних в Україні у липні 2024 року
Фото: Twitter
У звіті ООН згадують масовану атаку росії на Україну 8 липня.

У липні 2024 року загинули 219 цивільних українців і 1 018 дістали поранень. Це найбільший показник смертності з жовтня 2022 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

У звіті ООН згадують масовану атаку росії на Україну 8 липня. Тоді в Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Київській області загинули щонайменше 43 мирні жителі, зокрема 5 дітей. Поранень дістали 147 людей, серед них — 7 дітей. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, знищивши відділення токсикології і значно пошкодивши Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

У червні — липні інтенсивні наступальні дії російських військ перемістилися з північної частини Харківської області на Донеччину. Через це підтверджені втрати серед цивільних у регіоні зросли зі 125 загиблих і поранених у травні до 224 в червні та 269 в липні.

Більшість загиблих цивільних (90%) та пошкоджених освітніх і медичних закладів (86%) зафіксували на території, підконтрольній Україні.

війнаООНсмертністьросія загроза

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