ООН створила комісію з розслідування загибелі українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці

Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці

Організація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці.

Про це повідомляє видання CNN із посиланням на спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка

"Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці", - говорить генсека ООН.

Дюжаррік зазначив, що комісія поки не може зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України та Росії.

Також він оголосив членів створеної команди.

За його словами, до неї увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру.

Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН.

Нагадаємо, що 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.