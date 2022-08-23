НОВИНИОрганізація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН створила комісію з розслідування загибелі українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці
Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці
Фото: CNN
Про це повідомляє видання CNN із посиланням на спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка
"Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці", - говорить генсека ООН.
Дюжаррік зазначив, що комісія поки не може зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України та Росії.
Також він оголосив членів створеної команди.
За його словами, до неї увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру.
Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН.
Нагадаємо, що 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
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23 08 2022 13:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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