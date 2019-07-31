ООН: Сюзники НАТО у 2019 році вбили більше афганців, ніж Талібан та ІДІЛ

У першій половині 2019 року в результаті дій афганської армії і військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення, ніж від рук "Талібану" та "Ісламської держави".

Такі дані наводяться у звіті ООН, інформує ВВС.

Згідно зі звітом, з січня по червень 717 цивільних осіб було вбито в Афганістані проурядовими силами і військами НАТО, 531 - бойовиками антиурядових сил, серед яких таліби і загони ІДІЛ.

У квітні дані про таке відношення жертв з'явилися в ООН щодо першої чверті цього року, тепер цей тренд підтверджується.

Таку картину в організації спостерігають вперше з моменту, коли більш ніж 10 років тому ООН почала підрахунок жертв серед цивільного населення в Афганістані.

Незважаючи на таке відношення загиблих, в ООН стверджують, що загальна кількість убитих і поранених серед цивільного населення в Афганістані знизилася.

Зниження кількості вбитих бойовиками пояснюють скороченням кількості нападів підривників-смертників. Зростання кількості жертв від рук проурядових сил - активізацією дій військової авіації і пошуково-розвідувальних операцій.

США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають авіаційну та іншу військову підтримку місцевим провладним силам.

Бойовики відмовляються вести офіційні переговори з афганським урядом доти, поки не буде погоджено графік виведення американських військ.

Нагадаємо, що у травні цього року у Кабулі вбили відому телевізійну журналістку Мену Мангаль, яка працювала радницею із питань культури в парламенті Афганістану та відстоювала права жінок.