ООН: Сюзники НАТО у 2019 році вбили більше афганців, ніж Талібан та ІДІЛ
Такі дані наводяться у звіті ООН, інформує ВВС.
Згідно зі звітом, з січня по червень 717 цивільних осіб було вбито в Афганістані проурядовими силами і військами НАТО, 531 - бойовиками антиурядових сил, серед яких таліби і загони ІДІЛ.
У квітні дані про таке відношення жертв з'явилися в ООН щодо першої чверті цього року, тепер цей тренд підтверджується.
Таку картину в організації спостерігають вперше з моменту, коли більш ніж 10 років тому ООН почала підрахунок жертв серед цивільного населення в Афганістані.
Незважаючи на таке відношення загиблих, в ООН стверджують, що загальна кількість убитих і поранених серед цивільного населення в Афганістані знизилася.
Зниження кількості вбитих бойовиками пояснюють скороченням кількості нападів підривників-смертників. Зростання кількості жертв від рук проурядових сил - активізацією дій військової авіації і пошуково-розвідувальних операцій.
США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають авіаційну та іншу військову підтримку місцевим провладним силам.
Бойовики відмовляються вести офіційні переговори з афганським урядом доти, поки не буде погоджено графік виведення американських військ.
Нагадаємо, що у травні цього року у Кабулі вбили відому телевізійну журналістку Мену Мангаль, яка працювала радницею із питань культури в парламенті Афганістану та відстоювала права жінок.
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