Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ООН: Сюзники НАТО у 2019 році вбили більше афганців, ніж Талібан та ІДІЛ

Загальна кількість убитих і поранених серед цивільного населення в Афганістані знизилася
У першій половині 2019 року в результаті дій афганської армії і військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення, ніж від рук "Талібану" та "Ісламської держави".
ООН: Сюзники НАТО у 2019 році вбили більше афганців, ніж Талібан та ІДІЛ Фото: reuters

Такі дані наводяться у звіті ООН, інформує ВВС.

Згідно зі звітом, з січня по червень 717 цивільних осіб було вбито в Афганістані проурядовими силами і військами НАТО, 531 - бойовиками антиурядових сил, серед яких таліби і загони ІДІЛ.

У квітні дані про таке відношення жертв з'явилися в ООН щодо першої чверті цього року, тепер цей тренд підтверджується.

Таку картину в організації спостерігають вперше з моменту, коли більш ніж 10 років тому ООН почала підрахунок жертв серед цивільного населення в Афганістані.

Незважаючи на таке відношення загиблих, в ООН стверджують, що загальна кількість убитих і поранених серед цивільного населення в Афганістані знизилася.

Зниження кількості вбитих бойовиками пояснюють скороченням кількості нападів підривників-смертників. Зростання кількості жертв від рук проурядових сил - активізацією дій військової авіації і пошуково-розвідувальних операцій.

США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають авіаційну та іншу військову підтримку місцевим провладним силам.

Бойовики відмовляються вести офіційні переговори з афганським урядом доти, поки не буде погоджено графік виведення американських військ.

Нагадаємо, що у травні цього року у Кабулі вбили відому телевізійну журналістку Мену Мангаль, яка працювала радницею із питань культури в парламенті Афганістану та відстоювала права жінок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2019 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.