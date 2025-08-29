Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

ООН закликає Іран призупинити смертну кару на тлі різкого зростання страт у 2025 році

29 серпня 2025, 16:42
Фото: Укрінформ
В ООН також додали, що Іран часто страчує людей після несправедливих судових процесів або за злочини, які не відповідають міжнародним стандартам щодо смертної кари.

Згідно з даними Управління ООН з прав людини, цього року в Ірані різко зросла кількість страт, особливо після військового нападу Ізраїлю на країну в червні. З січня іранська влада повісила щонайменше 841 особу, а лише в липні було страчено 110 осіб.

Про це йдеться в заяві ООН.

Згідно з даними державних ЗМІ, під час 12-денної війни з Ізраїлем Іран повісив щонайменше сімох осіб, звинувачених у шпигунстві.

"Це більш ніж удвічі перевищує кількість страчених у липні минулого року і є наслідком значного збільшення кількості страт у першій половині 2025 року", — йдеться в заяві, в якій також зазначається, що глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Ісламську Республіку ввести мораторій на смертну кару як крок до повної відміни цієї практики.

Правозахисні організації вже багато років засуджують широке застосування смертної кари в Ірані. Згідно з даними лондонської організації Amnesty International, минулого року Іран посів друге місце у світі за кількістю страт після Китаю.

ООН заявила, що іранська держава використовує смертну кару як засіб державного залякування, непропорційно завдаючи удару по етнічних меншинах та мігрантах на тлі посилення регіональної напруженості. Хоча агентство ООН не уточнило звинувачення в цих випадках, Іран часто проводить страти за шпигунство, злочини, пов'язані з наркотиками, та політичну опозицію.

