ООН закликає покарати винних у смерті журналіста Комарова

Окрім того ООн висловили співчуття родичам померлого.

"Журналіст-розслідувач з Черкас Вадим Комаров помер минулої ночі, після жорстокого нападу на нього у травні. Щирі співчуття його рідним та близьким. Це третя смерть журналіста в Україні з 2014 року. Безкарність має зупинитись негайно! Винні мають бути притягнутими до відповідальності", - йдеться у заяві на сторінці організації у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, напередодні депутата і координатора "Інформаційного спротиву" Дмитра Тимчука знайшли застреленим.

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