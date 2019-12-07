ООС: Бойовики 24 рази порушили режим "тиші", один військовий помер, ще двоє поранені

Унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 липня один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення

11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, інформуються на сторінці ООС.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ТАРАМЧУКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі околиці ПІСКІВ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

три рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці ЧЕРМАЛИКА – з артилерійської системи калібру 122 мм;

в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – зі стрілецької зброї;

поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд БЕРЕЗОВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів

поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

тричі поряд ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з міномету калібру 82 мм;

околиці ВОДЯНОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з протитанкового ракетного комплексу;

околиці ТРАВНЕВОГО – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, за це літо Росія вже надала окупантам Донбасу 600 тонн боєприпасів.

Вантажі з боєприпасами постачають цивільним транспортом, який до кордону супроводжує ФСБ.

Додамо, глава Луганської ОДА анонсував запуск автобуса до зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

Відстань між КПВВ до зруйнованого мосту складає 830 метрів.