ООС: Бойовики 30 разів порушили “тишу”, загинув боєць ЗСУ, ще шестеро поранені

Пресцентр штабу ООС повідомляє, що з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі поряд Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази неподалік Березового – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї; околиці Пісків - з міномету калібру 82 мм та протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази околиці Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету; неподалік Широкиного – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Також зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” позиції українських захисників були обстріляні 14 разів:

поблизу Новогородського – з міномету калібру 120; двічі поряд Кримського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; два рази околиці Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів; тричі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Попасна - з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поряд Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік Хутора Вільного – зі снайперської гвинтівка; поблизу Золотого-4 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – зі стрілецької зброї; околиці Богданівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту Миколаївка – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу та протитанкового гранатомету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.

Нагадаємо, 26 червня у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових. Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої "ЛНР" прибрали найманців і "козаків", і замінили їх на кадрових військових РФ.

27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. У штабі ж розповіли про подальші дії в разі успішного розведення сил біля Станиці Луганської.