ООС: Бойовики гатили з мінометів, ПТРК і кулеметів, загинуло двоє бійців, є поранені

З них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, інформують на сторінці ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових ракетних комплексів;

двічі в районі населеного пункту ТАЛАКІВКА – з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу населених пунктів ЧЕРМАЛИК і ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі села ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:

поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї;

в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 04 червня одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів;

в районі села ВОДЯНЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-1.

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Оновлення. Пізніше штаб ООС повідомив, що військові, які загинули 4 червня, стали жертвою обстрілу біля Новоселівки Другий. Вони перебували в автомобілі ГАЗ-66, який доставляв харчування солдатам на передовій. Бойовики потрапили в "шишиги" протитанковою керованою ракетою.

Один боєць, який перебував в автомобілі, отримав поранення і був госпіталізований.

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