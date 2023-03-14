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ПОЛІТИКА

ОПЕК підвищила прогноз зростання попиту на нафту в Китаї, вказуючи на економічні ризики

14 березня 2023, 17:06
ОПЕК підвищила прогноз зростання попиту на нафту в Китаї, вказуючи на економічні ризики
Джерело: interfax
ОПЕК наголосила на потенційних ризиках зниження світової економіки через підвищення відсоткових ставок.

ОПЕК підвищила свій прогноз зростання попиту на нафту в Китаї в 2023 році через послаблення обмежень у зв'язку з COVID-19, зберігши глобальний показник без змін, пославшись на потенційні ризики зниження світового зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Світовий попит на нафту в 2023 році зросте на 2,32 млн барелів на добу, або на 2,3%, йдеться в щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти. Цифри не змінилися порівняно із прогнозом минулого місяця.

У той час як швидший попит у Китаї може підтримати ринок нафти, ціни на нафту цього тижня впали, оскільки крах Silicon Valley Bank викликав побоювання щодо нової фінансової кризи. ОПЕК наголосила на потенційних ризиках зниження світової економіки через підвищення відсоткових ставок.

"Відкриття Китаю після скасування суворої політики нульового рівня COVID-19 надасть значного імпульсу глобальному економічному зростанню", - йдеться у звіті ОПЕК.

Водночас, "швидке зростання відсоткових ставок та рівня світового боргу може спричинити значні негативні побічні ефекти та негативно вплинути на динаміку глобального зростання".

ОПЕК очікує, що попит на нафту в Китаї зросте на 710 тисяч барелів на добу у 2023 році порівняно з торішнім прогнозом у 590 тисяч барелів на добу та скороченням у 2022 році.

Глобальний результат залишився стабільним через перегляд у бік зниження в інших країнах, включаючи Сполучені Штати та Європу.

ОПЕК обережно ставиться до економічних перспектив, залишивши свій прогноз глобального зростання на 2023 рік на рівні 2,6%. У звіті йдеться, що Федеральна резервна система США успішно справляється із уповільненням інфляції.

Раніше повідомлялось, що імпорт нафти з росії до Німеччини впав на 99,9%.

економікаКитайнафтаОПЕК

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