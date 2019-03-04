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"Опоблок" закликав виборців не підтримувати ні Зеленського, ні Порошенка в другому турі

"Ми і далі залишаємося прихильниками парламентської форми правління і зробимо все, щоб політична система України зазнала змін"
Партія "Опозиційний блок" заявляє, що не підтримує жодного з двох кандидатів у президенти, які виходять у другий тур.
"Опоблок" закликав виборців не підтримувати ні Зеленського, ні Порошенка в другому турі Фото: podrobnosti.ua

"У ситуації, що склалася, ми не маємо права закликати підтримувати чинного президента Петра Порошенка... В той же час ми не можемо підтримувати кандидатуру Володимира Зеленського, заяви якого розходяться з нашими принциповими позиціями", - йдеться на сайті політсили.

Партія закликає своїх виборців відмовитися від підтримки будь-кого з кандидатів. Водночас "Опоблок" готується брати участь у парламентських виборах, які відбудуться восени цього року.

"Ми і далі залишаємося прихильниками парламентської форми правління і зробимо все, щоб політична система України зазнала змін, а політика стала більш відповідальною і стабільною. Вважаємо, що основна політична боротьба розгорнеться восени, під час виборів у Верховну Раду України. Закликаємо всіх членів партії, всіх відповідальних громадян зосередитися на підготовці до парламентських виборів і до роботи з реальними змінами суспільства", - заявили в партії.

Також, лідер партії "Основа" Сергій Тарута закликає українців голосувати у другому турі президентських виборів проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

 

 

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03 04 2019 12:38
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