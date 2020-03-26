Оптова торгівля і продаж кормів: Кабмін дозволив деякі види діяльності бізнесу під час карантину
Кабінет міністрів на засіданні 25 березня на період карантину зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами та частково - дозволив пасажирські перевезення.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".
"Ми постійно ведемо діалог з бізнесом, ми почули бізнес і врахували їх пропозиції. Спільно напрацьовані зміни є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної стабільності держави.
Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки", - заявив міністр Ігор Петрашко.
Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
"Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.
Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Мінекономіки України погіршить макропрогноз на 2021-2023 роки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків