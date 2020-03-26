Оптова торгівля і продаж кормів: Кабмін дозволив деякі види діяльності бізнесу під час карантину

"Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки"

Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Кабінет міністрів на засіданні 25 березня на період карантину зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами та частково - дозволив пасажирські перевезення.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

"Ми постійно ведемо діалог з бізнесом, ми почули бізнес і врахували їх пропозиції. Спільно напрацьовані зміни є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної стабільності держави.

Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки", - заявив міністр Ігор Петрашко.

Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

"Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.

Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

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