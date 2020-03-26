Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Оптова торгівля і продаж кормів: Кабмін дозволив деякі види діяльності бізнесу під час карантину

"Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки"
Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
Оптова торгівля і продаж кормів: Кабмін дозволив деякі види діяльності бізнесу під час карантину Фото: Ігор Петрашко /Главком

Кабінет міністрів на засіданні 25 березня на період карантину зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами та частково - дозволив пасажирські перевезення.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

"Ми постійно ведемо діалог з бізнесом, ми почули бізнес і врахували їх пропозиції. Спільно напрацьовані зміни є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної стабільності держави.

Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки", - заявив міністр Ігор Петрашко.

Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.  

"Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень,  які здійснюються підприємствами для виробничих потреб. 

Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Мінекономіки України погіршить макропрогноз на 2021-2023 роки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2020 11:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.