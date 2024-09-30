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ПОЛІТИКА

Орбан хоче організувати мирний саміт між Україною та росією за підтримки Пекіна і Бразилії

30 вересня 2024, 18:54
Орбан хоче організувати мирний саміт між Україною та росією за підтримки Пекіна і Бразилії
Офіс президента
Орбан заявив, що в кулуарах ООН у Нью-Йорку провів "інтенсивні переговори" з Китаєм і Бразилією.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан має намір організувати "мирний саміт" між Україною та росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.

Про це він заявив в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – проросійському журналісту, головному редактору та видавцеві сайту Die Weltwoche.

Орбан заявив, що в кулуарах ООН у Нью-Йорку провів "інтенсивні переговори" з Китаєм і Бразилією для організації "мирного саміту між Зеленським і путіним".

З публікації випливає, що організація саміту відбуватиметься в межах об’єднання "Друзі миру" – так Пекін і Бразиліа назвали країни, що приєднались до їхньої "мирної ініціативи" в ООН.

"Зараз тривають переговори про місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю і Бразилії, у ньому візьмуть участь Франція і Швейцарія", – стверджує Кьоппель.

У своєму виданні Роджер Кьоппель системно захищає путіна, а раніше – не раз був гостем німецькомовної редакції російського пропагандистського мовника RT, доки її не закрили.

У 2023 році Кьоппель їздив до росії, де взяв компліментарне інтерв’ю у пропагандиста Соловйова та уповноваженої з прав дітей Львової-Белової, що разом із путіним перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини.

КитайбразиліяВіктор Орбанвійна в Українісаміт миру

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