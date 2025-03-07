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Орбан хоче провести в Угорщині опитування щодо вступу України до ЄС

07 березня 2025, 13:13
Орбан хоче провести в Угорщині опитування щодо вступу України до ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Однак,це голосування не має обов'язкової сили.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. 
 
Про це пише Politico.
 
Напередодні журналістам Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до Євросоюзу
 
"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", - сказав він.
 
Варто зауважити, що з 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+. Опитування, що надсилаються всім виборцям, формулюються у спосіб, який підтримує урядову позицію, а їхні результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.
 
Наприклад, у 2023 році під час консультацій щодо міграції лише 20% угорців взяли участь, але 99% із них висловилися проти так званих "гетто для мігрантів", що було вказано у формулюванні питання.
 
Нещодавно речник угорського уряду Балаж Орбан заявив, що вперше в Європі угорці отримають можливість висловитися щодо членства України в ЄС. Хоча це голосування не матиме юридичної сили, воно може стати інструментом для уряду Орбана в переговорах із Брюсселем.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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