Орбан хоче провести в Угорщині опитування щодо вступу України до ЄС

Однак,це голосування не має обов'язкової сили.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.

Напередодні журналістам Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до Євросоюзу

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз", - сказав він.