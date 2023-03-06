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Орбан може приїхати в Київ після виконання всіх передумов — МЗС Угорщини

06 березня 2023, 14:34
Орбан може приїхати в Київ після виконання всіх передумов — МЗС Угорщини
Фото: reuters.com
Візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну готується та відбудеться після виконання всіх передумов.

Заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу.

Передає N1.

"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", - роказав глава МЗС Угорщини.

На запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що ми отримали запрошення і цінуємо його. 

"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", - відповів Сіярто.

Віктор Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав Європейського Союзу, які не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сьогодні також стало відомо, що Орбан побоюється, що поразка рф може поставити під загрозу його власний режим.
КиївУгорщинавізитОрбан

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