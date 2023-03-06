Орбан може приїхати в Київ після виконання всіх передумов — МЗС Угорщини
Заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу.
Передає N1.
"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", - роказав глава МЗС Угорщини.
На запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що ми отримали запрошення і цінуємо його.
"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", - відповів Сіярто.
Віктор Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав Європейського Союзу, які не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.Сьогодні також стало відомо, що Орбан побоюється, що поразка рф може поставити під загрозу його власний режим.