Орбан наголосив, що Зеленський своєю реакцією на його розмову з путіним нібито відкинув ідеї про обмін та перемир'я
11 грудня 2024, 21:55
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами прем'єр-міністра Угорщини, його країна доклала нових зусиль для досягнення миру.
Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
Угорський лідер прокоментував твіт, у якому Зеленський різко відреагував на його розмову з російським диктатором путіним.
"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Володимир Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли!", - написав Орбан.
Однак угорський політик нічого не сказав про те, чи пропонував він таку ідею путіну та яка була його реакція, якщо така пропозиція і справді оголошувалась.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з путіним. За інформацією російських ЗМІ, політики також говорили і про Україну.
Своєю чергою на таку розмову відреагував український лідер. Зокрема Володимир Зеленський закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.