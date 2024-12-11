Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан наголосив, що Зеленський своєю реакцією на його розмову з путіним нібито відкинув ідеї про обмін та перемир'я

11 грудня 2024, 21:55
Орбан наголосив, що Зеленський своєю реакцією на його розмову з путіним нібито відкинув ідеї про обмін та перемир'я
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами прем'єр-міністра Угорщини, його країна доклала нових зусиль для досягнення миру.
Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, проте президент Володимир Зеленський начебто відкинув цю ідею.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter). 
 
Угорський лідер прокоментував твіт, у якому Зеленський різко відреагував на його розмову з російським диктатором путіним.
 
"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Володимир Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли!", - написав Орбан.
 
Однак угорський політик нічого не сказав про те, чи пропонував він таку ідею путіну та яка була його реакція, якщо така пропозиція і справді оголошувалась.
 
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з путіним. За інформацією російських ЗМІ, політики також говорили і про Україну. 
 
Своєю чергою на таку розмову відреагував український лідер. Зокрема Володимир Зеленський закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється