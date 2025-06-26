Орбан назвав кількість угорців, які "проти вступу України до ЄС"

На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із "результатами" від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум "Вокс 2025", Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали "ні" членству України в ЄС.

Про це повідомляє Hungary Today.

За словами Орбана, у референдумі взяли участь 2 284 732 особи, з яких 2 168 431 висловилися проти вступу України.

"Мій голос став сильнішим і більш мужнім, і я скажу на переговорах від імені понад двох мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу", – наголосив він.

На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний. Він підкреслив, що для відкриття кожного кластера переговорів потрібне одноголосне рішення всіх країн-членів.

"Це не так, тому цього не станеться. Сьогодні не може статися нічого, що матиме юридичні наслідки для членства України в ЄС. Можна робити заяви, можна проводити дискусії, але Європейський Союз не матиме спільної позиції, бо Угорщина її не підтримує", – сказав прем'єр-міністр.

Орбан також зазначив, що "з членством України в ЄС війна також буде інтегрована в Європейський Союз, що становить загрозу. Ми не хочемо бути в спільноті з країною, яка перебуває у стані війни".