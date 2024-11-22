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Орбан обіцяє не виконувати виданий МКС ордер на арешт прем'єра Ізраїлю

22 листопада 2024, 15:17
Орбан обіцяє не виконувати виданий МКС ордер на арешт прем'єра Ізраїлю
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він додав, що ізраїльський лідер зможе провести переговори в Угорщині "у достатній безпеці".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв не виконувати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт очільника уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Заяву прем’єра Угорщини наводить агенція Reuters

Орбан заявив, що запросить Нетаньягу до Угорщини, і запевнив, що ордер МКС на арешт "не буде виконаний".

Глава уряду Угорщини в ефірі державного радіо назвав ордер на арешт Нетаньягу "помилковим" і додав, що ізраїльський лідер зможе провести переговори в Угорщині "в достатній безпеці".

"Міжнародні інститути не виявляють розсудливості, коли справа доходить до ухвалення рішень", – сказав Орбана.

За його словами, рішення МКС є цинічним, оскільки він втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.

"У нас немає іншого вибору, ми повинні виступити проти цього рішення", – констатував угорський прем’єр.

 
МКСВіктор Орбан

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