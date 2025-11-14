Орбан подає до суду на ЄС через рішення про поступове припинення імпорту російського газу

Будапешт досі сильно залежить від російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, 14 листопада, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз за рішення про поступове припинення імпорту російського газу. Угорська влада вже розглядала такий крок минулого місяця.

Про це повідомляє Euractiv.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було прийняте Брюсселем, щоб змусити національний уряд, який з ним не згоден, підкоритися. Ми звертаємося до Європейського суду", — сказав Орбан.

"Це вже не санкція, а захід торговельної політики. А для санкцій потрібна одностайність (при голосуванні в ЄС), тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшістю голосів", — продовжив він, коментуючи рішення ЄС.

Націоналістичний прем'єр Угорщини додав, що він також “шукає інші, неюридичні” засоби, щоб переконати Брюссель, але відмовився надавати подробиці.

Орбан стверджував, що звільнення від санкцій США, про яке він домовився минулого тижня на зустрічі зі своїм “дорогим другом” та ідеологічним союзником, американським президентом Дональдом Трампом, може тривати більше року.

Адміністрація Трампа в жовтні запровадила санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф, втративши терпіння до російського диктатора владіміра путіна, оскільки він не припиняє війну проти України.

Американські чиновники, включаючи державного секретаря Марко Рубіо, заявили, що Будапешту було надано тимчасове звільнення від санкцій на рік, але Орбан наполягав, що звільнення від санкцій буде діяти “доти, доки Дональд Трамп буде президентом США і в Угорщині буде національний уряд”.

"Це особиста угода між двома лідерами. Бюрократи пишуть що завгодно, але це не має значення", — заявив Орбан.