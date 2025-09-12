Орбан про інцидент з дронами: Польща по вуха у війні, хоча атака рф неприйнятна

Будапешт, за його словами, тримається війни осторонь.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан назвав інцидент з атакою російських дронів Польщі "втіленням небезпечних умов, у яких ми живемо щодня". За його словами, це могло статися сьогодні чи вчора, у Польщі чи Угорщині, і тому "загроза війни є негайною", передає 24.hu.

Орбан заявив, що російські безпілотники влетіли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Але, продовжив він, Угорщина не втягнута у російсько-українську війну, у той час як поляки "по горло втягнуті в неї".

"Не ігноруйте той факт, що це сталося в Польщі, поляки — наші друзі, незалежно від нинішньої політичної боротьби, вони — наші історичні союзники, вони близькі нам душею, тому вони справді наші друзі... Ми з самого початку назвали вторгнення російських дронів на польську територію неприйнятним, і ми підтримуємо поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", — заявив Орбан.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що інцидент з зальотом російських дронів у Польщу міг бути помилкою.