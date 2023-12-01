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Орбан пропонує не обговорювати вступ України до Євросоюзу на грудневому саміті ЄС

01 грудня 2023, 10:57
Орбан пропонує не обговорювати вступ України до Євросоюзу на грудневому саміті ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан зазначив, що лист до голови Євроради відповідає інтересам Угорщини.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу.

Про це він заявив в ефірі радіо Kossuth.

Орбан стверджує, що "заздалегідь зрозуміло", що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС "не відповідають інтересам Угорщини". Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до "розмови про вступ" повернутися через декілька років.

Орбан зазначив, що лист до голови Євроради відповідає інтересам Угорщини.

"Якщо ми згодні, позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусили відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні", – сказав він. 

війна в Україніросія окупантиОрбанвступ в ЄС

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