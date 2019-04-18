Орбан пропонував Польщі взяти участь у поділі території України, - польський політик

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час кризи в Україні пропонував Польщі захопити українські землі і поділитися ними.

За його словами, Угорщина – "небезпечна країна", адже угорці мріють про зміну повоєнного порядку.

"Орбан мріє про таку зміну, я це знаю. Віктор Орбан переконував нас, щоб під час української кризи зайняти землю і поділитися нею. Він мріє про перегляд кордонів у Європі як Владімір Путін. Угорщина – це країна з великим комплексом", - заявив польський політик, член опозиційної партії "Громадянська платформа" Славомір Нітрас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Ми не хочемо, щоб нам дестабілізували Європу. Я знаю Віктора Орбана. Він людина освічена, знає мови, вміє поводитися серед міжнародних еліт. Орбан – спритний політик", – зазначив Нітрас.

"Орбан дуже небезпечний і дуже розумний", – додав він. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Орбан заявляв, що не вірить в успіх євроінтеграції України, і припустив, що держава залишиться в зоні впливу Росії. Водночас Угорщина завжди офіційно виступає за територіальну цілісність України. Славомір Нітрас - польський політик, політолог, член Сейму 5-го, 6-го і 8-го скликань, євродепутат 7-го скликання (2009-2014 рр.), головний радник прем'єр-міністра Єви Копач від 2014 до 2015 року.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".