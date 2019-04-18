Орбан пропонував Польщі взяти участь у поділі території України, - польський політик
За його словами, Угорщина – "небезпечна країна", адже угорці мріють про зміну повоєнного порядку.
"Орбан мріє про таку зміну, я це знаю. Віктор Орбан переконував нас, щоб під час української кризи зайняти землю і поділитися нею. Він мріє про перегляд кордонів у Європі як Владімір Путін. Угорщина – це країна з великим комплексом", - заявив польський політик, член опозиційної партії "Громадянська платформа" Славомір Нітрас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
"Ми не хочемо, щоб нам дестабілізували Європу. Я знаю Віктора Орбана. Він людина освічена, знає мови, вміє поводитися серед міжнародних еліт. Орбан – спритний політик", – зазначив Нітрас.
"Орбан дуже небезпечний і дуже розумний", – додав він.
Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Орбан заявляв, що не вірить в успіх євроінтеграції України, і припустив, що держава залишиться в зоні впливу Росії.
Водночас Угорщина завжди офіційно виступає за територіальну цілісність України.
Славомір Нітрас - польський політик, політолог, член Сейму 5-го, 6-го і 8-го скликань, євродепутат 7-го скликання (2009-2014 рр.), головний радник прем'єр-міністра Єви Копач від 2014 до 2015 року.
Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.
Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".
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