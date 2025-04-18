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ПОЛІТИКА

Орбан розраховує на угоду з США, щоб захистити економіку Угорщини від мит

18 квітня 2025, 11:53
Орбан розраховує на угоду з США, щоб захистити економіку Угорщини від мит
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що наразі тривають переговори з американцями щодо економічних питань, які були б вигідні для країни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, протягом шести місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю угорським ЗМІ, цитує агентство Reuters.

Орбан заявив, що наразі тривають переговори з американцями щодо економічних питань, які були б вигідні для країни. 

"Мита матимуть негативний вплив, але ми ведемо переговори про інші економічні угоди, щоб компенсувати ці (мита, – Ред.)", – сказав угорський прем’єр.

Відтак він очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, протягом шести місяців.

Як зазначило агентство, Угорщина, як член Європейського Союзу, має автомобільну промисловість, що є ключовим рушієм її економіки, але вона може зазнати удару через мита США. 

СШАУгорщинаДональд ТрампмитаВіктор Орбан

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