Орбан розраховує на угоду з США, щоб захистити економіку Угорщини від мит

Орбан заявив, що наразі тривають переговори з американцями щодо економічних питань, які були б вигідні для країни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, протягом шести місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю угорським ЗМІ, цитує агентство Reuters.

Орбан заявив, що наразі тривають переговори з американцями щодо економічних питань, які були б вигідні для країни.

"Мита матимуть негативний вплив, але ми ведемо переговори про інші економічні угоди, щоб компенсувати ці (мита, – Ред.)", – сказав угорський прем’єр.

Відтак він очікує підписання ділової угоди із США, яка могла б допомогти компенсувати ймовірний вплив мит, протягом шести місяців.

Як зазначило агентство, Угорщина, як член Європейського Союзу, має автомобільну промисловість, що є ключовим рушієм її економіки, але вона може зазнати удару через мита США.