Орбан цинічно порадів, що саме угорці зупинили вступ України до ЄС

"Ми розуміємо українців, ми бачимо їхню героїчну боротьбу, ми також бачимо, що їм потрібна допомога, але ми хочемо допомогти їм таким чином, щоб це не знищило нас", - наголосив угорський прем'єр

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що його країна "зупинила вступ України до Євросоюзу".

"Ми розуміємо українців, ми бачимо їхню героїчну боротьбу, ми також бачимо, що їм потрібна допомога, але ми хочемо допомогти їм таким чином, щоб це не знищило нас. Членство України в ЄС означало б, що ми знищимо себе. За мить ми були б втягнуті у війну з росією, і ми б втягнули її до ЄС, включаючи Угорщину", - сказав прем’єр-міністр.

Орбан також наголосив, що "вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів від Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС".