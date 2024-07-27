Орбан відзначився новою скандальною заявою про вступ України в НАТО та ЄС

Угорський політик пропонує відмовитися від Євросоюзу як політичного проєкту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

Про це Орбан заявив під час свого виступу на літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає hvg.hu

На думку Орбана, в України немає європейського майбутнього, натомість наша країна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які будуть закріплені США та росією.

При цьому він зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть росії, і навіть відзначив прагнення України стати "новим східним кордоном Заходу".