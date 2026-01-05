Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан закликає угорців голосувати за його партію заради миру та безпеки

05 січня 2026, 17:19
Орбан закликає угорців голосувати за його партію заради миру та безпеки
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
У цьому контексті Орбан розкритикував опозиційну партію "Тиса", заявивши, що вона нібито обере "брюссельський глухий кут" і погодиться на вимоги ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав громадян підтримати його партію Фідес на парламентських виборах 2026 року, заявивши, що це необхідно для того, аби країна "не опинилася втягнутою у війну".

Про це заявив угорський прем'єр на сторінці у Facebook.

Орбан, який демонструє проросійські погляди, вважає, що "ліберальний світовий порядок розпадається", а обрання Дональда Трампа президентом США, за його словами, стало для нього "смертельним ударом", натякаючи, очевидно, на події у Венесуелі.

Прем'єр заявив, що новий світовий устрій лише формується, тому найближчі роки будуть "більш нестабільними, непередбачуваними та небезпечними".

"У цій ситуації угорський народ повинен вибрати шлях у квітні цього року", - написав він.

У цьому контексті Орбан розкритикував опозиційну партію "Тиса", заявивши, що вона нібито обере "брюссельський глухий кут" і погодиться на вимоги ЄС, зокрема щодо війни, фінансування України, міграції та гендерної політики.

Натомість, за словами Орбана, його партія "Фідес" пропонує "шлях миру та безпеки". 

"Ми не хочемо відправляти угорську молодь на фронт і не хочемо руйнувати країну та угорську економіку. Ми маємо план і намір зробити Угорщину переможцем історичної епохи, що стоїть перед нами. Для цього ми повинні насамперед залишитися поза війною. Для цього ми просимо угорський народ надати нам повноваження у 2026 році", - заявив політик.

вибориУгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюз

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється