Орбан закликає ЄС переглянути санкції проти росії через вплив на енергетичні ціни

Після вторгнення росії на Україну на початку 2022 року Орбан став затятим критиком санкцій ЄС проти москви.

Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - заявив Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

Орбан заявив, що американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські аналоги витрачають на газ та електроенергію, - недолік, який неможливо подолати іншими способами.

Після вторгнення росії на Україну на початку 2022 року Орбан став затятим критиком санкцій ЄС проти москви, а також фінансової та військової підтримки, яку блок надає Києву.

У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії, Угорщина отримує 80-85% свого газу з росії, а 80% постачання сирої нафти також надходить від її колишнього комуністичного союзника.

Лідери Європейського Союзу під час свого неформального саміту минулого тижня підписали декларацію про конкурентоспроможність.

Нагадаємо, країни Євросоюзу розпочинають роботу над 15-м пакетом санкцій проти росії. Однак цей процес затягується, адже є певні протидії з боку Угорщини, яка зараз головує в ЄС. Процес прискориться наступного року, коли головування перейде до Польщі.