Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан закликав угорців проголосувати проти вступу України до ЄС на загальнонаціональному опитуванні

25 квітня 2025, 16:32
Орбан закликав угорців проголосувати проти вступу України до ЄС на загальнонаціональному опитуванні
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За його словами, у найближчі півроку на Євросоюз чекає "найскладніша та найбільша битва", яка вирішить його майбутнє.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає громадян голосувати на VOKS 2025 проти вступу України до Європейського Союзу.

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що у Брюсселі нібито є наказ про вступ країни до ЄС ще до 2030 року. За його словами, у найближчі півроку на Євросоюз чекає "найскладніша та найбільша битва", яка вирішить його майбутнє:

"Можливо, одного дня, десь через 20-30-40 років, все може скластися таким чином, що Україна зможе виконати умови, необхідні для вступу, які не зруйнують угорську економіку. Але це не в осяжному майбутньому, років через 15, це точно!".

Він закликав угорців голосувати за "збереження досягнень Угорщини", заявивши, щоб без громадського спротиву уряд може не впоратися із захистом інтересів країни.

"Вступ України до ЄС ставить під загрозу все, чого ми досягли до цього часу. Не дамо їм переступити через угорців!" - додав Орбан.

​VOKS 2025 - це загальнонаціональне консультативне голосування, ініційоване урядом Угорщини, щоб дізнатися думку громадян щодо можливого вступу України до Європейського Союзу. Воно розпочалося 15 квітня 2025 року і триватиме до кінця травня.​

Віктор ОрбанЄвросоюзУгорищина

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється