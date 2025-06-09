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ПОЛІТИКА

Орбан заперечує загрозу від росії для НАТО та прогнозує поразку України

09 червня 2025, 14:34
Орбан заперечує загрозу від росії для НАТО та прогнозує поразку України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан заявив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечує те, що росія є загрозою для країн НАТО. За його словами, москва не змогла досягти бажаного в Україні, але Київ програє війну.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю La Chaîne Info.

Зокрема, Орбан заявив, що не боїться того, що російсько-українська війна переросте в глобальний військовий конфлікт.

"росіяни занадто слабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тому вони не можуть дійсно напасти на НАТО", - сказав він.

Проте угорський прем'єр вважає, що Україна може "програти війну". Він додав, що реальні переговори про мир будуть проводитися між росією і США.

"Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з росією. Україна - тому що програє війну, а Європа - тому що занадто залучена в це. Потрібно, щоб це була угода між росіянами та американцями", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

війнаНАТОВіктор Орбан

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