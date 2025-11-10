Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан заявив про "безстрокове звільнення" Угорщини від американських санкцій на російську нафту

10 листопада 2025, 14:52
Орбан заявив про
джерело Hungary Today.
Водночас у Білому домі уточнили, що домовленість між сторонами не є безстроковою.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом досяг домовленості про «безстрокове звільнення» Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти.

Про це він написав у Facebook.

"Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Доки він буде президентом, а я — прем’єр-міністром, санкцій не буде", — заявив Орбан 10 листопада.

За його словами, ці домовленості стали результатом "найважливіших переговорів року". Орбан додав, що введення американських обмежень на російські енергоносії призвело б до «катастрофічного» зростання цін усередині країни.

"Санкції США щодо російської енергії спричинили б дво- чи триразове підвищення вартості комунальних послуг та тисячофортиневе подорожчання бензину до Різдва. Ми запобігли цій небезпеці — угорські родини проведуть свята спокійно", — наголосив Орбан.

Водночас у Білому домі уточнили, що домовленість між сторонами не є безстроковою — звільнення діятиме лише протягом одного року.

