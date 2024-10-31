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ПОЛІТИКА

Орбан заявив про тиск США на Швецію через його підтримку грузинських виборів

31 жовтня 2024, 13:16
Орбан заявив про тиск США на Швецію через його підтримку грузинських виборів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився критикою очільника уряду Швеції Ульфа Крістерссона на свою адресу після заяв про "чесні вибори" в Грузії.

Про це Орбан написав в X (Twitter).

Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів. 

Він також покритикував Орбана за його слова, що вибори у Грузії буцімто були "вільними і демократичними".

"Орбан не говорить від імені європейських держав чи Швеції – скоріш від імені росії, але не всіх нас", – заявив він.

У відповідь угорський прем’єр заявив, що шведський прем’єр "отримав вказівки з Вашингтона".

"Шведський прем’єр звинувачує мене в тому, що я представляю інтереси Росії в Грузії. Очевидно, він отримав відповідні вказівки з Вашингтона. Як сумно", – зазначив Орбан.

Напередодні Угорщина також викликала шведського посла через заяви Крістерссона.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що викликав на розмову шведського посла через критику шведського прем’єра Ульфа Крістерссона на адресу Віктора Орбана.

Крістерссон коментував поїздку Орбана до Тбілісі майже одразу після скандальних парламентських виборів. Цей жест Орбана і його квапливе привітання грузинської влади з перемогою навіть до оголошення ЦВК попередніх результатів викликав великий резонанс у Європі, оскільки Угорщина зараз є головуючою країною у Раді ЄС. 

Крістерссона сказав, що "усе вказує на те, що вибори у Грузії пройшли неналежно" і виглядає так, що результатам не можна довіряти. Він висловив жаль тим, що теперішня грузинська влада, перебуваючи під впливом Росії, перешкоджає зближенню Грузії з Європою. 

вибориШвеціяГрузіяВіктор Орбан

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