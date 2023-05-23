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ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що Україна не може виграти війну, виправдовуючи блокування допомоги ЄС

23 травня 2023, 15:19
Орбан заявив, що Україна не може виграти війну, виправдовуючи блокування допомоги ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала росія.

Про це Орбан заявив у інтерв’ю Bloomberg.

Відповідаючи на запитання, угорський прем’єр сказав, що Угорщина не належить до "мейнстримного європейського підходу" у контексті російсько-української війни. 

"Моєю позицією, позицією Угорщини від самого початку було, що ця війна є провалом дипломатії, її ніколи не повинно було бути. Дивлячись на те, що відбувається на передовій, для нас є очевидним: рішення на полі бою не працює. Ви правильно сказали, що росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", – заявив Орбан.

Він додав, що емоційно війна є "трагічною", і серця угорців "з українцями". Угорщина, за словами Орбана, розуміє, "як багато страждають українці".

"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти – врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", – сказав Орбан.

На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно. 

"Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція", – сказав він.

Глава угорського уряду зазначив, що треба переконати кожного у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, за його словами, є припинення вогню. "Після припинення вогню повинні початися мирні переговори", – сказав Орбан. 

Він також зазначив, що Угорщина має унікальну ситуацію у цій війні, тому що "Україна не є віддаленою країною". 

"Україна є нашою сусідкою. І друге – ми маємо етнічні меншини, які живуть в Україні, 200 тисяч чи щось таке. Вони є частиною війни, їх мобілізують в українську армію, і вони помирають. Ми втрачаємо життя щоденно, і угорські життя також. Тож ми розглядаємо всю цю ситуацію під особливим кутом", – заявив Орбан.

Орбанвійна в Україні

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