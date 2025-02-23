Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан заявив що Україна не вступить до ЄС без волі угорців

23 лютого 2025, 12:53
Орбан заявив що Україна не вступить до ЄС без волі угорців
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан сказав, що мета війни полягала у тому, щоб територія України, яка була буферною зоною між НАТО і росією, опинилася під наглядом НАТО.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю членства України в ЄС вирішуватимуть угорці – й Україна ніколи не приєднається до союзу всупереч їхній волі.

Про це Обран сказав у своїй щорічній промові 22 лютого.

Угорський прем’єр заявив, що війна в Україні наближається до свого завершення і зараз мова йде про те,  що буде після неї. 

Орбан сказав, що мета війни полягала у тому, щоб територія України, яка була буферною зоною між НАТО і росією, опинилася під наглядом НАТО. 

"Чому європейські та американські ліберали вважали, що росіяни будуть стояти осторонь, досі залишається загадкою. Зрозуміло лише, що експеримент провалився. Україна, або те, що від неї залишилося, знову стане буферною зоною. Вона не буде членом НАТО", – заявив угорський прем’єр міністр.

Орбан торкнувся також питання членства України в ЄС і сказав, що це вирішуватимуть угорці. 

"На противагу Угорщині та угорців Україна ніколи не буде членом Європейського Союзу. Вступ України знищить угорських фермерів, і не тільки їх, але й усю угорську національну економіку", – переконаний Віктор Орбан.

війнаВіктор ОрбанЄвросоюз

Останні матеріали

Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється