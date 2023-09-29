Орбан заявив, що йому невідома площа України для приймання її до ЄС – Reuters

Орбана мучить питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

Необхідно буде відповісти на дуже важкі питання, перш ніж Європейський Союз зможе розпочати переговори щодо членства України.



Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters .

У грудні країни ЄС мають вирішити, чи розпочати переговори з Україною про вступ, що вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів. Дипломати заявили, що Угорщина може стати на заваді.



"Ми не можемо уникнути питання - коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України - чи можемо ми дійсно серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", - заявив Орбан.

Обран заявив, що не знає, наскільки велика територія України, оскільки війна все ще продовжується, і наскільки велике її населення, оскільки біженці залишають країну.

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно. Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.