Орбан зазначив, що це вже не той ЄС, до якого приєдналася Угорщина

У Європі та США при владі знаходяться провоєнні уряди, вважає Віктор Орбан. На цьому тлі Угорщина, виступаючи за мир, виділяється поміж країн.

Прямо зараз Європа "грається з вогнем", балансуючи між миром і війною.

Про це, як пише Теlex, заявив під час інтерв’ю на суспільній станції Kossuth Rádió прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Видання уточнює, що Віктор Орбан вже кілька років уникає критичних запитань і не спілкується з представниками незалежних ЗМІ. Натомість він досить регулярно з'являється для виступів на державній радіостанції з річним бюджетом у 320 мільйонів євро, де рекламує партію "Фідес", у якій головує. Тому його виступи є практично єдиною можливістю дізнатися, що лідер країни думає про поточні події.

У своїх промовах угорський прем'єр позиціонує "Фідес" як "партію миру", а опозиціонерів представляє як "шанувальників війни". "Ми не хотіли брати участі ні в Першій, ні в Другій світовій війнах", — заявив Орбан, додавши, що його партія не дозволить, щоб угорці втретє були примушені до війни. Угорщина і цього разу виступає за мир, сказав він, маючи на увазі війну між Росією та Україною.

Орбан сказав, що Захід поступово занурюється у війну, адже санкції переросли у надсилання зброї, а європейські лідери нібито щодня роблять кроки в напрямку війни.

"І якщо війна загостриться, навіть якщо фронт не дійде до Угорщини, ми відчуємо наслідки раніше за інших. Після цього французи поїдуть додому, американці поїдуть додому, але нам нема куди повертатися додому, це наша країна, саме тут, у цьому історично-ризикованому регіоні", — сказав прем'єр.

Також він зазначив, що в Європі та в Америці провоєнні уряди, але Угорщина, наголосив Орбан, виділяється, виступаючи за мир. Тому країни Заходу, за його словами, хочуть змінити уряд у Будапешті, фінансуючись з-за кордону.

"Тридцять срібняків може бути не так багато, але це теж не мало", — визнав прем'єр, описуючи опозиційні "Фідесу" політичні сили як провоєнних іноземних агентів, які "працюють проти власної країни".

Також Орбан зазначив, що це вже не той ЄС, до якого приєдналася Угорщина 20 років тому. "Ми приєдналися, тому що Європа означала мир і процвітання. Зараз ми в економічній кризі", — вважає політик.

"Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів", – сказав Орбан, зазначивши, що, на його думку, російсько-української війна і є "причиною економічних труднощів країни".

Віктор Орбан сказав, що російсько-українська війна "розорила німців", яким, за його словами, доводиться платити за енергоносії вдвічі більше, ніж до війни, коли їх імпортували з росії. Економіка Угорщини також подвоїлася б без війни, — вважає він.

"Що стосується радіусу дії угорської економіки, нам потрібно його розширити, хоча Європа все одно залишатиметься в центрі уваги. Тому ми будуємо відносини також з Китаєм і Африкою", – сказав Орбан насамкінець.