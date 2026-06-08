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Орден Білого Орла є у Шредера, який бере гроші в рф, але немає в того, хто бореться з путіним – Сікорський

08 червня 2026, 19:35
Орден Білого Орла є у Шредера, який бере гроші в рф, але немає в того, хто бореться з путіним – Сікорський
Фото: polradio.pl
Сікорський заявив, що рішення польського очільника Кароля Навроцького "вплине на зовнішню політику".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі заяв про те, що в президента України Зеленського можуть забрати орден Білого Орла, заявив, що рішення польського очільника Кароля Навроцького "вплине на зовнішню політику".
 
Про це повідомляє польське агентство PAP.
 
Як зазначається, 8 травня, Капітул ордена Білого Орла розглядав пропозицію Навроцького позбавити Зеленського цієї нагороди через скандал із найменуванням "імені Героїв УПА" одного з підрозділів ССО. У Сікорського запитали, чи треба забрати в Зеленського орден Білого Орла.
 
"Пан президент Навроцький хотів впливати на зовнішню політику, тож на нього чекає рішення, яке, безсумнівно, матиме серйозний вплив на неї. Тому я сподіваюся, що Капітул та пан президент ухвалять мудре рішення", – сказав він.
 
А втім, Сікорський зазначив, що "буде дивно", якби орден Білого Орла був у колишнього канцлера Німеччини Гергарда Шредера, який "бере гроші" у путіна, і не було б цієї нагороди в того, хто з путіним бореться.
 
26 травня президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська".
 
На це відреагував експрезидент Польщі й лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса – він зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він "відзначив бандитів УПА", чим "образив його й усіх убитих земляків".

 

скандалПольща

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