Орден Білого Орла є у Шредера, який бере гроші в рф, але немає в того, хто бореться з путіним – Сікорський

Сікорський заявив, що рішення польського очільника Кароля Навроцького "вплине на зовнішню політику".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі заяв про те, що в президента України Зеленського можуть забрати орден Білого Орла, заявив, що рішення польського очільника Кароля Навроцького "вплине на зовнішню політику".

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Як зазначається, 8 травня, Капітул ордена Білого Орла розглядав пропозицію Навроцького позбавити Зеленського цієї нагороди через скандал із найменуванням "імені Героїв УПА" одного з підрозділів ССО. У Сікорського запитали, чи треба забрати в Зеленського орден Білого Орла.