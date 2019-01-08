Організатор "тітушок Майдану" хоче змінити свої покази та виправдати Армена Саркісяна

Крисін заявив, що він обмовив Армена Саркісяна за даними слідства, Саркісян є організатором збору "тітушок", який діяв в інтересах ексміністра внутрішніх справ Захарченка, зараз перебуває у розшуку), через те, що нібито був винен йому 20 тисяч доларів.

Про це стало відомо "Громадському" із джерел в правоохоронних органах.

"Обмовити Армена Саркісяна я вирішив через те, що повинен був повернути йому гроші за невиконану роботу. А гроші я йому повернути не хотів, а потім не міг, оскільки більшу їх частину витратив", — йдеться у заяві Юрія Крисіна.

Засуджений розповів, що до 2003 року він проживав у Горлівці, де між ним та Арменом стався конфлікт. На початку лютого 2014 до нього звернувся знайомий Олександр Батурін та сказав, що одна людина потребує охоронних послуг й надав телефонний контакт потенційного клієнта. Коли він зустрівся з ним, то впізнав Армена Саркісяна, який замовив охорону двох офісів. Крисін повідомив йому, що це буде коштувати 20 тисяч доларів. Армен погодився й заплатив, але Крисін не зміг знайти людей, бо усі нібито були зайняті ще одним замовленням — охороною громадського порядку.

Тоді Армен почав вимагати повернути гроші, а згодом зателефонував та повідомив, що їде додому, але скоро повернеться в Київ. Нібито усвідомлюючи, що поки Армена будуть шукати, він не приїде до Києва, Крисін вирішив обмовити його, втім згодом передумав та просив його передопитати.

Прокурор у справі Юлія Малашич повідомила Громадському, що заява Юрія Крисіна надійшла до прокуратури разом із клопотанням адвоката Саркісяна про припинення провадження щодо його підзахисного.

"Захисник Саркісяна скерував до Генеральної прокуратури з метою перегляду оголошеної його підзахисному підозри, власноручно написані пояснення засудженим Крисіним, в яких він вказує, що під час допитів щодо обставин, про які він вказував щодо причетності до насильницької протидії мирним акціям протесту в 14-му році, пан Саркісян ніколи не мав стосунку і він обмовив його виключно через те, що винен грошей. Хто кому винен, яким чином і що стимулювало через п’ять років засудженого Крисіна усвідомити, що він вчинив добре чи погано стосовно пана Саркісяна, залишається загадкою", — каже Юлія Малашич.

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко запевняє, що впродовж тривалого часу Крисін хотів змінити покази, але "його не чули":

"Він по Армену Нагапетовичу й раніше казав, що це все не так, однак його, як він каже "ніхто слухати не хотів" і фіксувати ці показання відмовлялись. На жаль, я тоді не був його захисником. Зараз я виправляю всі незаконності і порушення", — сказав Ігор Василенко.

Адвокат Армена Саркісяна відмовився коментувати дану історію.

Наше джерело у правоохоронних органах пояснює, що така заява невипадково з’явилась напередодні розгляду касаційної скарги захисників Крисіна, щодо скасування вироку у справі вбивства Веремія.

"Якщо Касаційний суд ухвалить остаточне рішення в ту чи в іншу сторону, то Саркісяну вже не буде що запропонувати Крисіну. Це один момент. Другий, у Саркісяна за минулої влади, при всіх її вадах, не було очевидних можливостей легалізуватись, які б там показання Крисін не дав. Тож не було підстав і педалювати процес. А зараз вочевидь він вважає, що вони з'явились. Він вважає немає таких показань — немає і проблем, адже адвокат Саркісяна надіслав заяву Крисіна разом із клопотанням про закриття провадження".

Напередодні Верховний суд переніс на 10 вересня засідання у справі Юрія Крисіна, обвинуваченого у катуванні учасників Євромайдану та засудженого за напад на журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

Прокурори підтримали таке рішення, однак не виключили, що надалі у Крисіна можуть з’явитися нові адвокати, яким також треба буде час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв iPress.ua, 13 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства В'ячеслава Веремія і засудив Юрія Крисіна до 5 років реального ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.

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