Організатори саміту в Угорщині не показали виступ Зеленського в офіційній трансляції

Угорський представник організаторів заходу повідомив, що нібито виступ президента "не був публічним"

В офіційній онлайн-трансляції саміту Європейської політичної спільноти не було показано виступ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У відео показали виступ угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, тоді французького президента Еммануеля Макрона. Зеленського, який виступав між ними, пропустили.

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що "виступ президента не був публічним, однак кадри були передані команді президента" і порекомендував звертатися по відео до неї.

Натомість представники української влади заявили: це неправда, що Україна просила не давати стрім.

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", – відповіли журналістам.