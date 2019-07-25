Ощадбанк виграв у Верховному суді справу на 1,5 млрд грн проти компанії Ахметова
Верховний суд став на бік Ощадбанку та зобов’язав "Укртелеком" оплатити свій борг за облігаціями компанії "ЕСУ"(яка володіє контрольним пакетом акцій "Укртелекому"). Їх банк передав "Укртелекому" у 2015 році, а компанія зобов’язалась оплатити у 2017 році, однак не зробила цього та почала судову тяганину.
"Верховним Судом України нарешті було поставлено остаточну крапку в судовому спорі, що тривав майже два роки та завдяки якому "Укртелекому" вдавалось уникати сплати боргу", — повідомляє прес-служба "Ощадбанку".
За часів президентства Януковича, у 2011 році, "Укртелеком" викупив єдиний учасник торгів — компанії "ЕСУ", яким володіла австрійська компанія EPIC.
СКМ Рината Ахметова придбала "ЕСУ" через два роки після тендера.
У 2015 році "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків ("Ощадбанку" та "Укрексімбанку") облігації своєї материнської компанії "ЕСУ" (дочка СКМ) на суму 2 млрд грн.
Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив — "Трімоб", тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня 2017 року.
Нагадаємо, що у лютому 2019 року "Ощадбанк" подав проти "Укртелекому" позов до Господарського суду на 1,1 мільярда гривень у справі про облігації "ЕСУ".
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