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Ощадбанк виграв у Верховному суді справу на 1,5 млрд грн проти компанії Ахметова

"Укртелеком" зобов'язали заплатити банку 1,5 мільярда гривень боргу
Державний ощадний банк повідомив про перемогу у Верховному суді справи проти компанії "Укртелеком", яка належить Ринату Ахметову.
Ощадбанк виграв у Верховному суді справу на 1,5 млрд грн проти компанії Ахметова Ринат Ахметов. Фото: top.rbc.ru

Верховний суд став на бік Ощадбанку та зобов’язав "Укртелеком" оплатити свій борг за облігаціями компанії "ЕСУ"(яка володіє контрольним пакетом акцій "Укртелекому"). Їх банк передав "Укртелекому" у 2015 році, а компанія зобов’язалась оплатити у 2017 році, однак не зробила цього та почала судову тяганину.

"Верховним Судом України нарешті було поставлено остаточну крапку в судовому спорі, що тривав майже два роки та завдяки якому "Укртелекому" вдавалось уникати сплати боргу", — повідомляє прес-служба "Ощадбанку".

За часів президентства Януковича, у 2011 році, "Укртелеком" викупив єдиний учасник торгів — компанії "ЕСУ", яким володіла австрійська компанія EPIC.

СКМ Рината Ахметова придбала "ЕСУ" через два роки після тендера.

У 2015 році "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків ("Ощадбанку" та "Укрексімбанку") облігації своєї материнської компанії "ЕСУ" (дочка СКМ) на суму 2 млрд грн.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив — "Трімоб", тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня 2017 року.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року "Ощадбанк" подав проти "Укртелекому" позов до Господарського суду на 1,1 мільярда гривень у справі про облігації "ЕСУ".

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25 07 2019 13:13
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