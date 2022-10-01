Останні сім років були найспекотнішими в історії спостережень - кліматологи ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Ба більше, за даними C3S, 2021 рік став п’ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких регіонах. При цьому кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжувала збільшуватися.
Середня температура 2021 року була на 1,1-1,2°C вище доіндустріального рівня близько 150 років тому.
Уряди різних країн світу зобов’язалися обмежити глобальне підвищення температури до 1,5°C від доіндустріального рівня для стримування зміни клімату.
Торік Європа пережила найтепліше літо, а температурні рекорди на заході США та Канади були побиті на кілька градусів. Сильні лісові пожежі в липні та серпні спалили майже цілі міста вщент та призвели до загибелі сотні людей.
"Ці події є яскравим нагадуванням про необхідність змінити наші способи життя, зробити рішучі та ефективні кроки до сталого суспільства та працювати над скороченням викидів вуглецю", - пояснив директор C3S Карло Буонтемпо.
Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату
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