Останні сім років були найспекотнішими в історії спостережень - кліматологи ЄС

Середня температура 2021 року була на 1,1-1,2°C вище доіндустріального рівня близько 150 років тому

Європейський центр з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) заявив, що останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Ба більше, за даними C3S, 2021 рік став п’ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких регіонах. При цьому кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжувала збільшуватися.

Середня температура 2021 року була на 1,1-1,2°C вище доіндустріального рівня близько 150 років тому.

Уряди різних країн світу зобов’язалися обмежити глобальне підвищення температури до 1,5°C від доіндустріального рівня для стримування зміни клімату.

Торік Європа пережила найтепліше літо, а температурні рекорди на заході США та Канади були побиті на кілька градусів. Сильні лісові пожежі в липні та серпні спалили майже цілі міста вщент та призвели до загибелі сотні людей.

"Ці події є яскравим нагадуванням про необхідність змінити наші способи життя, зробити рішучі та ефективні кроки до сталого суспільства та працювати над скороченням викидів вуглецю", - пояснив директор C3S Карло Буонтемпо.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату