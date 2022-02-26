Остання держава ЄС підтримала відключення Росії від SWIFT - ЗМІ

Джозвяк написав у своєму Twitter, що Німеччина погодилась "рухатись далі щодо SWIFT"

Німеччина, остання держава ЄС, яка досі утримувалась від підтримки відключення Росії від SWIFT через війну в Україні, погодилась на введення цієї санкції.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк написав у своєму Twitter, що Німеччина погодилась "рухатись далі щодо SWIFT". Він не уточнив своїх джерел.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на суботу серед країн ЄС лише Угорщина та Німеччина виступали проти відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Пізніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у спілкуванні з угорським колегою Віктором Орбаном останній запевнив, що підтримує жорсткі санкції, у тому числі відключення SWIFT.

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