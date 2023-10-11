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Остін оголосив про новий пакет військової допомоги США для України на $200 млн

11 жовтня 2023, 14:19
Остін оголосив про новий пакет військової допомоги США для України на $200 млн
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Він включає боєприпаси для систем ППО, артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це він заявив, відкриваючи 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Остін сказав, що очікує, що на зустрічі низка країн оголосять про нові пакети допомоги для України.

"Я гордий оголосити, що США надають свій останній пакет безпекової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів", – сказав міністр.

За його словами, пакет включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам.

"Це збільшує загальні американські зобов’язання до 43,9 млрд доларів з початку путінської війни", – сказав Остін.

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