Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ПА ОБСЄ засуджує анексію Криму та вимагає від Росії звільнити українських моряків

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням анексії Криму, мілітаризації регіону Росією та вимогою звільнити полонених українських моряків
ПА ОБСЄ засудила застосування сили проти українських кораблів та моряків біля Керченської протоки, а також рекомендує всім членам ОБСЄ робити все можливе для звільнення українських полонених моряків
ПА ОБСЄ засуджує анексію Криму та вимагає від Росії звільнити українських моряків Фото:"Громадське"

Члени асамблеї заявили, що окупація українського Криму і нарощування військової присутності РФ на півострові та в територіальних водах України становлять найбільшу загрозу безпеці та стабільності в регіоні ОБСЄ. Про це йдеться в опублікованому документі, інформують в "Громадське".

Також ПА ОБСЄ розкритикувала Москву за обмеження судноплавства в Азовському море, зокрема через будівництво Керченського мосту, на яке Україна не давала згоду.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняє, що він та його команда роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення утримуваних у полоні в Росії українських військових моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.

Читайте також: Речник Путіна: "Українська сторона" виявилась не готовою до телемосту 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2019 19:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.