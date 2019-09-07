ПА ОБСЄ засуджує анексію Криму та вимагає від Росії звільнити українських моряків
Члени асамблеї заявили, що окупація українського Криму і нарощування військової присутності РФ на півострові та в територіальних водах України становлять найбільшу загрозу безпеці та стабільності в регіоні ОБСЄ. Про це йдеться в опублікованому документі, інформують в "Громадське".
Також ПА ОБСЄ розкритикувала Москву за обмеження судноплавства в Азовському море, зокрема через будівництво Керченського мосту, на яке Україна не давала згоду.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняє, що він та його команда роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення утримуваних у полоні в Росії українських військових моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.
25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.
Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.
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