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Падіння цін на продукти загальмувалося через Великдень - Нацбанк

Попри падіння цін на пальне, вартість послуг із доставки їжі навпаки подорожчала - на менш ніж 2% від початку року
За даними Національного банку України, напередодні Великодня, 19 квітня, падіння цін на продукти уповільнилося, а ціни на деякі категорії продуктів, наприклад на яйця, — зросли.
Падіння цін на продукти загальмувалося через Великдень - Нацбанк Фото: google.com

Про це йдеться у звіті тижня, що закінчився 24 квітня, пише "Громадське".

Так, за тиждень ціни на продукти в Україні загалом зросли на 0,1%. Чи не найбільше зростання цін зафіксували на яйця, свинину та макарони (на 0,8%). Водночас ціни на м'ясо птиці та фрукти навпаки впали - на 0,9%.

"Про незначний вплив Великодніх свят свідчили й помірні темпи зростання цін на яйця", - зазначають у Нацбанку.

Крім цього, третій тиждень поспіль в Україні падають ціни на ліки. Падають також ціни на пальне (під впливом падіння світових цін на нафту).

Цікаво, що попри падіння цін на пальне, вартість послуг із доставки їжі навпаки подорожчала - на менш ніж 2% від початку року.

За даними Держстату ціни у березні зросли лише на 2,3% у річному вимірі попри ажіотажний попит на продукти, викликаний карантином.

Через низьку інфляцію у березня, НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку в Україні до 8% річних. Таким чином, облікова ставка вперше з 2014 року стала однозначним числом.

Нагададаємо, що на кінець 2020 року рівень інфляції становитиме 6% 

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24 04 2020 16:53
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