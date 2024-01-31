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ПОЛІТИКА

Пакет національної безпеки США: Розгляд поділу, щодо допомоги Україні та реформ прикордонної політики

31 січня 2024, 10:16
Пакет національної безпеки США: Розгляд поділу, щодо допомоги Україні та реформ прикордонної політики
з вільних джерел
Про це спікер Палати представників повідомив на зустрічі з групою спікерів парламентів країн Балтії.

Запропонований на розгляд Конгресу США пакет з національної безпеки, що об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, найімовірніше, буде розділено, повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон під час зустрічі з групою спікерів парламентів країн Балтії.

Про це пише видання Semafor з посиланням на джерело знайоме з ходом розмови.

Незрозуміло, чи поділ пакету означатиме, що Палата проведе окреме голосування по всіх його частинах, включаючи допомогу Україні. Проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може призвести до критики Джонсона з боку правих законодавців, які виступають проти подальшої підтримки Києва .

Водночас прессекретар Джонсона Радж Шах применшив значення цих коментарів і сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Сам Джонсон зазначив, що подальші дії не можуть бути визначені доти, доки не буде опубліковано текст майбутньої угоди з безпеки кордону.

Раніше він заявляв, що майбутня угода щодо кордону, до якої прив’язана військова допомога Україні, є "мертвою", якщо її текст відповідатиме тій інформації, яка доходить у вигляді чуток. 

Запропонований президентом Джо Байденом додатковий пакет включає допомогу Україні та Ізраїлю, фінансування охорони кордону та гроші для протидії Китаю. Республіканці наполягали на зміні політики безпеки на кордоні в обмін на фінансування України, а двопартійна група розробляє пакет для обмеження потоку мігрантів на південному кордоні.

Тим часом, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на полі бою в Україні вже з'являються ознаки того, що США припинили постачати Києву військову допомогу.

СШАспікер палати представниківдопомога Україні

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