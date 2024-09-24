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Пакет військової допомоги США для України на $375 млн можуть оголосити вже завтра – ЗМІ

24 вересня 2024, 11:51
Пакет військової допомоги США для України на $375 млн можуть оголосити вже завтра – ЗМІ
Shutterstock
Пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16.
Очікується, що цього тижня Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня.
 
Про це пише Голос Америки з посиланням на чиновників США.
 
За їхніми словами, очікується, що про виділення допомоги Україні буде оголошено вже завтра. Один із чиновників повідомив, що пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16, що дозволить українським пілотам діяти далеко від лінії фронту та російської ППО.
 
У пакет також входять боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди та ракети TOW.
 
Пакет, який все ще перебуває на стадії затвердження і склад якого може змінитися, надається у рамках президентських повноважень, які дозволяють Пентагону надсилати допомогу Україні безпосередньо зі своїх військових запасів.
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