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"Пакунок малюка" чи гроші: у нацсоцслужбі розповіли, що обирають батьки у 2021 році

У сервісній службі також зазначили, що зараз у регіонах наявні 5 640 "пакунків малюка"
В Україні з початку 2021 року майже 44 тисячі сімей із новонародженими дітьми отримали "пакунок малюка" в натуральній формі, а понад 61 тисяча родин - грошову компенсацію його вартості.
"Пакунок малюка" чи гроші: у нацсоцслужбі розповіли, що обирають батьки у 2021 році Фото: з вільних джерел

У пологових будинках "пакунок малюка" отримали 39 469 людей, в Управліннях праці та соціального захисту (по заявах) - 4 513, повідомляє "Громадське".

Водночас 61,8 тисячі людей отримали кошти замість "пакунку малюка" - загалом виплачена сума становить 354 мільйонів гривень. Із них у січні таку допомогу отримали 13,4 тисячі людей, у лютому - 20,7 тисячі, у березні - 15,9 тисячі й у квітні - 11,8 тисячі людей.

У сервісній службі також зазначили, що зараз у регіонах наявні 5 640 "пакунків малюка". Наразі влада підписала 790 додаткових угод про монетизацію "пакунку малюка". Реєстр закладів торгівлі, де можна на ці кошти придбати речі для немовляти, налічує понад 3,7 тисячі магазинів, з яких 198 - інтернет-магазини.

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30 04 2021 09:50
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